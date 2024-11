No final de novembro, o posto de informação turística da Madeira na capital vai receber aquele que é o cenário habitual das ruas do Funchal nesta época do ano. Aquele espaço estará decorado a rigor de forma a que todos os que por ali passem possam experienciar o que é um Mercado de Natal típico madeirense.

Momento para dar mostra da comida e bebida tradicionais daquele território insular, como é o caso das sandes de carne em vinho d'alhos, do bolo do caco com manteiga de alho, da poncha, entre outras iguarias. Não faltarão cabazes de Natal repletos de produtos da ilha da Madeira.

Esta é uma iniciativa organizada pela Associação de Promoção da Madeira. O Posto de Turismo da Madeira em Lisboa funciona na Rua Nova do Almada, n.º 55 e 57 (Chiado).