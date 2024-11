Espetáculos culturais, petiscos tradicionais e demonstração de batik, uma técnica de tingimento em tecido artesanal, estão entre as propostas que, a 28 de novembro, prometem trazer a Indonésia a Portugal. O Festival da Indonésia tem encontro marcado com todos os que se lhe quiserem juntar no Auditório Francisco de Assis, no Porto (Rua do Amial, n.º 478). De resto, há que fruir da cultura daquele país asiático entre as 18h00 e as 20h00, num encontro que se afirma “memorável”, por “celebrar os sons vibrantes e as tradições da Indonésia”, como sublinha a organização, a Embaixada da República da Indonésia em Lisboa.

Nos destaques para esta noite de cultura e partilhas figura, na componente musical, a cantora Murni Surbakti, o grupo de dança balinesa Dharma Semara Girang e o grupo de danças indonésias baseado em Portugal Citraloka.

Esta é a oportunidade para conhecer a diversidade cultural da indonésia, um gigante no Sudeste Asiático, composto por mais de 17 mil ilhas e a fazer fronteira com inúmeros países, com mais de 240 milhões de habitantes e centenas de grupos étnicos.

O Festival, embora com entrada gratuita, conta com lugares limitados pelo que se aconselha a reserva dos mesmos aqui até 26 de novembro.