Para marcar este duplo aniversário, no dia 16 de novembro a festa terá início às 13h00 com uma banda de jazz fanfarra, uma surpresa musical em parceria com a Out of the Blue, que animará o mercado até às 14h00. Mais tarde, a partir das 21h30, o cantor Toy sobe ao palco para um concerto que promete momentos de animação e de celebração.

Entre os dias 16 e 23 de novembro, das 16h00 às 19h00, todos os visitantes do Mercado de Campo de Ourique vão receber um voucher exclusivo que lhes dará a oportunidade de experimentar gratuitamente o famoso pastel de bacalhau acompanhado de uma cerveja, uma oferta especial em forma de agradecimento à comunidade que tem apoiado o Mercado ao longo dos anos.

"O Mercado de Campo de Ourique não é apenas um espaço de comércio e gastronomia, mas um ponto de encontro, uma casa para a nossa comunidade e um símbolo de tradição e inovação", partilha, em comunicado, Diogo Sousa Coutinho, CEO do Mercado de Campo de Ourique.

"Ao longo dos anos, o mercado consolidou-se como uma referência na cidade de Lisboa, acolhendo pessoas de todas as idades e culturas. Queremos agradecer a todos os que, com a sua presença e entusiasmo, fazem parte desta história. Esperamos que todos aproveitem esta celebração e continuem a fazer parte do futuro do nosso Mercado", acrescenta o responsável pelo espaço.

Ao longo da celebração, o Mercado de Campo de Ourique espera destacar e homenagear os protagonistas do comércio local que fazem história diariamente no seu interior — artesãos, chefs, pequenos produtores e lojistas que, com a sua dedicação e autenticidade, contribuem para a vitalidade do bairro e mantêm vivas as tradições que fazem deste mercado um verdadeiro ícone de consumo local e sustentabilidade.