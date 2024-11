A 11 de novembro, das 20h00 às 21h30, os Bemóis de São Caetano dão vida a temas da música popular, criando uma atmosfera calorosa que combina com o espírito do São Martinho. A par da música, as castanhas assadas – “quentes e boas” – estarão prontas para aquecer a noite e dar um toque autêntico a uma celebração que une a tradição e a modernidade no mesmo espaço.

Neste final de dia, além das castanhas assadas, os visitantes poderão também aproveitar diversas opções gastronómicas do Mercado Bom Sucesso. Ali encontra dos pratos típicos portugueses, como o bacalhau com broa e as pataniscas, às iguarias internacionais, entre as quais poke, sushi e tacos.

Para os paladares mais exigentes, a celebração não fica completa sem uma paragem pelas bancas de doces conventuais ou gelados artesanais.

“Há Música no Mercado”: três concertos, três géneros musicais

No dia 13 de novembro, pelas 20h00, o Mercado volta a ser palco de mais um concerto, desta vez de Sophia Tavares, que apresenta um repertório diversificado, incluindo géneros como o pop, jazz, fusão, soul, neo-soul, R&B e indie pop.

A agenda do projeto cultural “Há Música no Mercado!” deste mês conta ainda com a atuação dos Trip, uma formação que interpreta ritmos americanos e brasileiros, numa sonoridade cool jazz, sempre com recurso à improvisação. A banda estará pronta para surpreender o público, no dia 19 de novembro, pelas 20h00.

Para fechar novembro com chave de ouro, no dia 27, no mesmo horário, o fado chega ao Mercado Bom Sucesso, pela voz de Marlene Alves.