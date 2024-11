A avaliação dos restaurantes será feita por uma equipa com mais de 20 inspetores locais especializados, que já estão a percorrer estabelecimentos de norte a sul do país, não esquecendo as regiões autónomas (Açores e Madeira). Os inspetores são profissionais de diferentes áreas de trabalho (advogados, desenhadores, jornalistas, professores, engenheiros, músicos, economistas, psicólogos, médicos), não diretamente ligados ao setor da hotelaria e restauração, mas com um vasto conhecimento da gastronomia e um prazer em comum: descobrir os lugares onde existe uma cozinha digna de ser partilhada com todos.

Maria Ritter, diretora do Guia Repsol Espanha, explica que “o Guia Repsol Portugal foi criado para ajudar a promover e reforçar o reconhecimento da gastronomia e do turismo português, tanto na Península Ibérica como a nível internacional.”

O seu conteúdo e sistema de classificação será feito por inspetores locais e terá como foco a promoção da cultura, das tradições e do potencial gastronómico e turístico nacional. Nesse sentido, o Guia Repsol Portugal irá naturalmente procurar alianças e colaborações com as administrações locais para unir forças na promoção do turismo e da gastronomia.

“O Guia Repsol Portugal pretende tornar-se um ponto de encontro da comunidade gastronómica portuguesa e interagir com ela para crescermos juntos e fomentarmos laços com a comunidade gastronómica ibérica”, reforça a diretora do Guia Repsol. Maria Ritter garante que o Guia Repsol Portugal irá trabalhar para fortalecer o fluxo turístico na Península Ibérica. “Para os restaurantes portugueses, é uma forma de ‘aparecer no radar’ do público espanhol, através de um guia que respeitam e conhecem há muitos anos, e, assim, chegar a potenciais novos clientes”, afirma.

Por outro lado, Armando Oliveira, Administrador-delegado da Repsol em Portugal, explica que “O Guia Repsol Portugal pretende ser o guia local e o prescritor da gastronomia e do turismo de Portugal”. E acrescenta: “O Guia foi durante algum tempo só em papel e agora regressa, também, com uma versão digital. Tem a intenção de ser uma reivindicação do prazer de viajar, experimentar, parar e desfrutar uma paisagem, um prato típico, uma vista única. E pretende dirigir-se a todos: viagens em família, com crianças de todas as idades, com animais, com amigos, sozinhos, viagens gastronómicas, enoturismo". A Repsol mantém, desta forma, a aposta na área do lazer, garantindo a presença não só no dia a dia, como nos momentos mais especiais dos seus clientes, nomeadamente nas viagens e ócio.

O Guia será lançado em 2025 para tornar mais felizes todos aqueles que gostam de comer, estando, neste momento, a decorrer a avaliação dos restaurantes. Para já, vê nascer a sua versão digital, com foco nas seções Comer e Viajar. A sua equipa editorial é formada por cerca de uma dezena de colaboradores especialistas em gastronomia e viagens. Também está presente nas redes sociais Instagram e TikTok.