Integrado no projecto Beyond by The Editory, o workshop prático, entre 17h00 e as 18h30, inclui uma caminhada guiada pelos arredores da Estação de Santa Apolónia, proporcionando aos participantes a oportunidade de experimentar diferentes ângulos e técnicas para capturar imagens. Posteriormente, utilizando as várias possibilidades da edição digital, os participantes podem aprender a realçar e a transformar fotografias directamente no smartphone.

Após a sessão prática, os participantes poderão reunir-se no restaurante-bar Impulso para um momento de partilha e de troca de ideias, enquanto revêm as suas imagens e seleccionam a que terá impressão profissional e que será também enviada digitalmente para o e-mail.

“O Beyond by The Editory é uma iniciativa que procura integrar a arte, a cultura e a comunidade na experiência dos hotéis Editory, promovendo iniciativas que vão para além da estadia”, informa a equipa da unidade hoteleira.

Mais informações e inscrições através do e-mail marketing@editoryhotels.pt