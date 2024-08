Para debater o papel fundamental da figura paterna desde o nascimento, as Conversas com Barriguinhas realizam uma sessão online no dia 14 de agosto, pelas 18h00. As inscrições gratuitas estão disponíveis na plataforma.

Apesar de o processo da amamentação exigir fisiologicamente mais da mãe, é importante que o pai esteja presente neste momento para apoiar a mãe e criar laços com o bebé. Raquel Fonseca, conselheira em aleitamento materno, vai explicar aos pais como podem desempenhar um papel ativo neste processo, inclusive dar o biberão ao bebé, para permitir que a mãe descanse.

Dividir as tarefas com a mãe, como a higiene do bebé, também é fundamental para promover o bem-estar em casa. Assim, a médica dentista e autora do blog “Dente a Dente”, Inês Guerra Pereira, vai estar presente para explicar como o pai pode ajudar com a higiene oral do bebé.

E porque o primeiro ano de vida do bebé é marcado por mudanças significativas, um especialista da FisioKids vai abordar as metas de desenvolvimento dos bebés ao longo dos seus primeiros 12 meses de vida.

A importância das células estaminais do cordão umbilical do bebé vai estar ainda em destaque com Sofia Figueiredo, conselheira em células estaminais da Crioestaminal, que vai explicar o que são estas células e dar a conhecer os benefícios de guardar este recurso terapêutico, que só pode ser colhido no momento do parto.