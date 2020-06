Como referi anteriormente, as regras dão confiança às crianças para que, com segurança, saibam adotar o comportamento esperado.

Por isso, é importantíssimo ensinar as regras essenciais de saber estar à mesa aos nossos filhos para que possam conviver em qualquer ambiente.

Qualquer criança deve adotar, de forma natural, os seguintes comportamentos:

- Sentar-se corretamente na cadeira: a criança deve estar direita e sem apoiar os pés ou joelhos na cadeira.

- Colocar, corretamente o guardanapo no colo, aprendendo a manter os lábios limpos com o guardanapo (jamais com as mangas da camisola…). No início, o guardanapo pode escorregar do colo; contudo, com a prática, a criança vai aprender a utilizá-lo corretamente sem dificuldade.

- Esperar que todos estejam servidos para começar a comer.

- Utilizar os talheres corretamente: a colher deve ser utilizada apenas numa fase inicial quando a criança ainda não tem coordenação motora suficiente para manusear o garfo e a faca. Assim que a maturidade da criança o permitir, devemos ensinar a cortar os alimentos com a faca e a espetar o garfo de forma correta.

- Nunca comer com as mãos: com exceção do pão que se deve partir com as mãos em pequenos pedaços, a criança deve utilizar sempre os talheres de forma correta.