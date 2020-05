Como gerir a nossa saúde emocional numa crise? Maria Palha encontrou resposta nas crianças de 13 países

A ideia é, sempre, perceber que cultura é que temos, quais são as estratégias de coping [esforços cognitivos e comportamentais para lidar com situações de dano], o que é que as pessoas fazem para aumentar o seu bem-estar ou para cuidar de si. Posteriormente, há que ajustar um programa que lhes permita, acima de tudo, aceder aos seus próprios recursos.

Sim, mas as crises, tal como recentemente percebemos com a COVID-19 podem ser súbitas. Como se lida com isso?

Normalmente não estamos à espera das crises. Isso leva-nos a entrar numa situação de preocupação, de medo, de ansiedade, todas as emoções que são inerentes a um cenário de crise. Se soubermos quais são as mensagens destas emoções, ou as mensagens do quadro sintomatológico que surge perante uma situação destas, conseguimos utilizar as medidas de precaução necessárias, técnicas de autoajuda que nos impedem depois de procurar ajuda especializada. No fundo é fazer com a saúde emocional, o mesmo que fazemos com a saúde física.

Neste momento, se olharmos para a COVID-19, o paralelismo é grande. As pessoas já sabem quais são as medidas de precaução, já sabem qual é o quadro sintomatológico e é aprenderem a fazer exatamente o mesmo em relação à saúde mental e perceberem qual é o seu quadro sintomatológico.

Como se faz esse exercício?

Cada pessoa desenvolve um quadro sintomatológico dependente do seu histórico e das suas características pessoais. Mas normalmente uma situação destas, como uma pandemia, afeta diferentes dimensões, como a espiritual, a social, a económica.

É inevitável qualquer um de nós, nem que seja, em alguma das dimensões da sua vida, desenvolver alguns sintomas. Num primeiro momento será: "ah, eu não estou muito preocupado com a situação”. Mas há manifestações físicas, no que respeita aos ritmos biológicos. Por exemplo, as pessoas dormem de mais ou dormem de menos, apresentam alterações de apetite, dores no corpo sem causa física aparente, dores de cabeça. No fundo, é o corpo a sinalizar que algo merece a nossa atenção.

É o medo que nos vai fazer agir para tomarmos as precauções devidas para sobrevivermos.

E no que respeita às emoções, aquelas que não têm uma expressão de dor física?

É importante perceber que estas reações acontecem normalmente nos primeiros três meses a seguir a um episódio, neste caso o momento em que foi decretada a pandemia.

No que respeita em específico à sua pergunta, é muito comum vermos os medos, ansiedades e preocupações, uma sensação de desesperança. No início pode eclodir o pensamento, “isto vai ficar assim para sempre”. Acresce a sensação de zanga e revolta, até de conflito entre as pessoas. Há uma sensação de tristeza, de aborrecimento e de desconfiança. Surgem pensamentos “ruminantes” associados à preocupação e ansiedade.

Estas manifestações servem-nos como um sinal de alerta. Se ignoramos e desvalorizamos, podem passar de uma reação normal para uma reação doente e aqui reside a questão de aprender quais são as técnicas de autoajuda para reduzir reações que no início serão normais.

E quais são estas técnicas?

Primeiro é importante entender que ao nível das emoções, elas são adaptativas e têm uma função muito importante que é ajudar-nos a sobreviver perante uma ameaça. O medo sinaliza-nos que, de facto, há uma ameaça e é o medo que nos vai fazer agir para tomarmos as precauções devidas para sobrevivermos. Por isso é que é tão importante, embora desconfortável e difícil, que haja este medo. É ele que vai fazer com que as pessoas procurem as informações necessárias, tomem as medidas necessárias de precaução, se protejam e percebam onde é que está o sistema de referência existente em caso de necessidade de procurar ajuda.

Outra coisa é a zanga e a agressividade. As pessoas zangam-se com o Sistema, com o Governo, com o Chefe, com a empresa, com a família, por aí fora. A zanga é uma emoção de ação e de energia e normalmente significa que é o momento de dar um murro na mesa. É esta zanga que nos permite, por exemplo, mudar velhos hábitos, perante novas rotinas. Mas, é preciso saber usar a zanga, fazendo-o perante as coisas que temos de mudar, não para a virar para os outros.

créditos: Editora Objectiva

Ou seja, a zanga pode ser usada em nosso benefício?

As pessoas como ficam zangadas e frustradas, podem não saber canalizar bem esta zanga e acabam por gerar uma série de conflitos. Assim, falo da zanga, como uma forma de canalizar esta energia que surge para as mudanças necessárias.

Entrevistei centenas de crianças em diferentes países para criar o “kit de Saúde Emocional”. Perguntava-lhes: “o que podemos fazer para termos mais paciência?” Já que falamos em zanga, um dos segredos é ter paciência e compaixão. Para aumentar as doses de paciência, as crianças referiam: “isso é fácil, temos de respirar fundo ou beber um copo de água. E depois é dizer para dentro: eu sou forte para esperar por...”. Esta resposta é engraçada porque dá-nos três ou quatro segundos de ´para, escuta e olha`. Um ´reflete e decide qual a ação que vais tomar a seguir`.

“o que é que odeias que os adultos façam?” E a resposta das crianças era: “quando eles vão trabalhar ou não têm tempo para estarmos juntos”.

Nos últimos meses os pais reencontraram em casa tempo para os filhos. Este está a ser um tempo de reaprendizagem da relação com os nossos filhos?

Sem dúvida. No seguimento do que referi há pouco, uma das perguntas que fazia às crianças era: “o que é que te faz feliz?” E o que as fazia feliz era estarem com a família. De seguida perguntava: “o que é que odeias que os adultos façam?” E a resposta das crianças era: “quando eles vão trabalhar ou não têm tempo para estarmos juntos”.

Na verdade, parece que esta é uma questão das crianças e dos adultos. Estes, queixam-se que não têm tempo para estar com as crianças. Quando estão, parece que há uma dificuldade de apropriação de linguagem. Ou seja, neste momento há muitos recursos, muitas atividades, muitos jogos e isto é uma situação que exige uma adaptação sem dúvida. De repente, um CEO de uma empresa que tem de estar a fazer teletrabalho e a gerir as dinâmicas domésticas, vai ter de prestar atenção e tem de se adaptar a esta linguagem. Este exercício pode exigir a busca de material didático, de uma atividade, o que inclui no meu livro, um kit de saúde emocional para famílias com atividades, dicas, de como falar com as crianças, que assuntos introduzir, que tipo de linguagem, que tipo de jogos.

O facto de este momento exigir que nos tornemos em verdadeiros agentes de saúde pública, exige aprender a cuidar de si, aprender a cuidar do próximo e da comunidade que nos rodeia.

Entre adultos também vivemos tempos novos. A Maria falava da saúde emocional dentro de casa. Pensando num casal, temos dois “ecossistemas” emocionais a interagirem um com o outro e que nem sempre são iguais…

Esse é um ponto importante e aproveito para pegar nesta questão dos conflitos e das zangas. O que acontece muitas vezes é que as pessoas têm formas muito diferentes de encarar as situações de crise. Estas, como referi, são inesperadas e fazem-nos perder realidades: pessoas, coisas, bens que nós gostávamos. Isto exige um processo de luto.

Neste processo de luto que cada um vive, basta que estejam em fases diferentes, leva a que as pessoas entrem em conflito. Por exemplo, imagine que um dos membros do casal usa o humor para lidar com a situação e o outro vive com mais medo e com ansiedade. Isto gera muitos conflitos.

O que é importante é o casal estar na mesma página. Isto significa sentarem-se e criarem um momento da família onde se fala das preocupações e as expectativas que cada um tem. Juntamente a isto, acrescentam-se informações factuais do que acontece.

Se houver a partilha de preocupações, automaticamente vai haver também a partilha de soluções e até de formas de ajudar o próximo e isto tira a carga de tabu e de estigma do que se está a viver e acaba por aproximar o agregado.

Nos últimos meses vivemos uma experiência coletiva. A Maria Palha considera que, depois deste período de impacto nas nossas vidas da COVID-19, o “novo normal” será assim tão diferente?

Tenho a certeza que sim. Já estive em muitos contextos, com muitas crises e na realidade o que posso dizer com muita certeza é que o ser humano é muito resiliente e quando tem oportunidade, consegue desenvolver a sua humanidade a um nível que às vezes desconhecia. O facto de este momento exigir que nos tornemos em verdadeiros agentes de saúde pública, exige aprender a cuidar de si, aprender a cuidar do próximo e da comunidade que nos rodeia. Esta aprendizagem vai acontecer inevitavelmente e vai aumentar sem dúvida o conceito de bem-estar comum.