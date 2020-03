“Pais cansados é igual a filhos stressados” - Nuno Martins, autor do livro “Educar pela positiva”

No seu livro enfatiza que cada criança é um ser único e que o melhor especialista na criança serão os seus pais. Será exequível aplicar a educação pela positiva em contexto de sala aula? De que forma a gestão dos comportamentos em contexto de sala de aula poderia beneficiar desses princípios?

Cada criança tem uma perceção única sobre o mundo que a rodeia, porque ela é baseada nas experiências (também únicas) que teve. Quando pedimos uma simples tarefa a um grupo de crianças, por exemplo, algumas poderão cumpri-la mostrando entusiasmo, outras poderão realizar essa tarefa sem grande vontade e outras tantas ainda poderão mostrar resistência/rebeldia. A resposta que darão depende da tal perceção única, dos seus conceitos pré-estabelecidos sobre o que lhes foi pedido. Em contexto de sala, isto revela-se num desafio acrescido, já que é difícil chegar a cada um dos alunos, sobretudo em grupos grandes. Mas não há especialista nos seus próprios alunos como o educador/professor! E como costumo dizer, não precisamos de “ganhar os miúdos” todos de uma vez, temos o ano letivo todo para o fazer!

O que entende por «ganhar os miúdos»?

Entrar no mundo deles e construir com eles uma verdadeira equipa. A chave para uma melhor gestão das relações em sala passa por envolver as crianças neste processo, permitindo que participem nele, por exemplo colaborando na elaboração das próprias regras da sala e até das consequências para o incumprimento dessas regras acordadas. É claro que o resultado final terá de ir sempre ao encontro daquilo que o educador/professor considere ser razoável, já que é a este que cabe orientar o processo e deverá ter a última palavra. Acredito que adultos e crianças têm o mesmo valor, mas diferentes papéis e isso tem de ficar bem vincado na relação.

O conhecido provérbio africano, que aliás cita no seu livro, diz que «É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança». Assim sendo, angustia-o pensar que os seus filhos, noutros contextos e situações, nomeadamente no infantário, na escola ou até mesmo com outros adultos de referência, poderão ser sujeitos a diferentes normas ou princípios educativos? Poderá, de alguma forma, a criança sentir-se confusa com formas contraditórias de reagir face a um mesmo comportamento?

Esse confronto com diferentes modelos ou estilos educativos é inevitável, por isso não é algo que me angustie, pelo contrário. Quando se tornarem adultos, também terão de lidar com pessoas muito diferentes, com diferentes princípios, valores e educação, e nessa altura terão de fazer escolhas. O mesmo se passa enquanto crianças, em que começam desde cedo a saber distinguir as regras em diferentes contextos, a adaptar-se às circunstâncias e a fazer as tais escolhas.

Como pode um pai reagir face a um educador que usa formas de condicionamento clássico, como o castigo e a recompensa, como forma de regular comportamentos?

Considero que quem deve definir as regras em sala é o educador, pelo que os pais não devem interferir. No entanto, sempre que os pais discordem de algo que vá contra aquilo que defendem ou em que acreditam, devem manifestá-lo de forma construtiva em reunião solicitada para o efeito, procurando perceber o porquê de determinadas opções ou ações e manifestando as suas preocupações. Em última instância, se as opções do educador forem radicalmente opostas aos princípios e convicções defendidos pelos pais, poderão estes, então, ponderar uma mudança de escola.

Quem convive com professores e educadores já ouviu, certamente, desabafos do tipo "Ah, se fosse meu filho não fazia isto!", "Os pais agora têm medo dos filhos, deixam-nos fazer tudo!" ou "Faltou-lhe a palmada no momento certo!". Há alguma situação em que se justifique o recurso à palmada? Usada assim como uma espécie de "bomba atómica"?

A palmada "no momento certo" leva à agressividade "no momento certo". Comportamento gera comportamento e ao batermos estamos a validar essa ação, como que a dizer: "Quando estiveres zangado, frustrado ou irritado, é válido que batas, porque eu também o faço". É natural que, um dia, o filho a quem levantámos a mão nos levante a mão também…

As frases típicas que refere indiciam a realidade atual, passámos de uma geração de pais demasiado autoritários para uma geração de pais demasiado permissivos. A Disciplina Positiva pretende romper com estes dois modelos educativos de extremos e permitir aos pais e aos educadores encontrarem um equilíbrio, um terreno intermédio, que se baseia desde logo na ideia chave de firmeza e carinho ao mesmo tempo. Porque todas as crianças precisam de regras, limites e rotinas, mas só conseguimos estabelecer tudo isso com eficácia se respeitarmos a criança e conseguirmos mostrar-lhe que o amor por ela é incondicional (e não condicionado pelo seu comportamento).

Da sua experiência como formador e contacto com pais e professores parece-lhe que há disponibilidade para uma mudança de atitude face à forma como se educa? Qual seria a melhor forma de passar a mensagem sobre os benefícios da educação pela positiva?

Sinto essa vontade de mudança todas as semanas, pela adesão cada vez maior de pais e educadores aos workshops e palestras interativas que levo de norte a sul do país! Mas mudar é difícil, não basta querer. É preciso sairmos da zona de conforto, exige paciência e persistência, e isso dá trabalho. Não tento convencer ninguém sobre os «benefícios» deste modelo educativo, nem ensinar ninguém a educar. Apenas pretendo levar a que os pais e educadores façam uma reflexão profunda sobre o seu papel (onde estão, para onde querem ir e o que precisam de fazer para lá chegar), apresentando-lhes também um conjunto de estratégias e ferramentas para que encontrem as suas próprias respostas aos desafios que enfrentam na educação. Mas sem quererem ser perfeitos. Como já foi referido acima, são eles os verdadeiros especialistas nos seus filhos e educandos.

Entrevista de Isabel Reis