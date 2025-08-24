Foi na manhã deste domingo, dia 24 de agosto, que Diogo Infante surpreendeu ao partilhar na sua página de Instagram a notícia da morte de Luís Lucas.

O ator, de 73 anos, que pertencia aos órgãos sociais da Casa do Artista, partiu e deixou os colegas e amigos em choque.

Contactado pelo Notícias ao Minuto, logo após a publicação de Diogo Infante, José Raposo confirmou a morte de Luís Lucas, mostrando-se em "choque" com a sua partida e destacando o ser humano que era.

"Era um grande ator - e isso todos nós sabemos - com um currículo impressionante. O Luís passou por todos os teatro, grupos de teatro portugueses e fez cinema com os grande realizadores, a começar pelo Manoel de Oliveira", começou por destacar.

"Para além de tudo isso, era uma uma pessoa que eu diria limpíssima. Ele era uma pessoa muito bonita por dentro e por fora. Mas como ser humano, as pessoas que não o conheceram não têm noção da dimensão humana que o Luís tinha", realçou depois.

"Era o colega mais generoso do mundo e amigo. Era muito fácil ser-se amigo dele, acho que ele era amigo do meio artístico todo, era muito, muito carinhoso... Um ser humano extraordinário", frisou.

José Raposo afirmou que a notícia da morte de Luís Lucas foi "um choque muito grande", acrescentando que o ator "deixou-nos precocemente".

Ainda em conversa com o Notícias ao Minuto, José Raposo recordou que tinha estado com Luís Lucas "há uns meses" e que este estaria "bem". "É uma notícia inesperada e tenho a certeza que o que se passa comigo se passa com muita, muita gente do meio porque ele era muito querido", rematou.

Como recordou a Academia Portuguesa de Cinema numa publicação que fez no Facebook, Luís Lucas "formou-se no Conservatório Nacional e foi um dos membros fundadores do grupo Comuna - Teatro de Pesquisa, tendo trabalhado também com companhias como a Cornucópia, Cómicos, Teatro da Graça, entre outros".

No cinema, o ator somou vários trabalhos como 'Alexandre e Rosa' (1978), 'Passagem ou Meio Caminho' (1980), 'Dina e Django' (1981), 'Rita' (1981), 'Ninguém Duas Vezes' (1984), 'Le Soulier de Satin' (1985), 'Um Adeus Português' (1985), 'O Bobo' (1987), 'Tempos Difíceis' (1988), 'Non ou a Vã Glória de Mandar' (1990), 'A Idade Maior' (1991), 'Aqui na Terra' (1993), 'Longe da Vista' (1998), 'Camarate' (2001), 'A Passagem da Noite' (2002), 'Dot.com' (2007), 'Sombras Brancas' (2023) ou 'O Vento Assobiando nas Gruas' (2023).

Também foi uma presença marcante na televisão, tendo integrado o elenco de projetos como 'Médico de Família', 'Jornalistas', 'Ganância', 'Liberdade 21', 'Perfeito Coração', 'Equador', 'O Beijo do Escorpião' ou 'Coração d’Ouro'. Além isso, de recordar ainda, foi quem narrou a série 'Conta-me Como Foi', da RTP.

