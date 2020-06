Quando há crianças em casa, a partilha da refeição em família tem uma particularidade: à mesa, as crianças aprendem, através do exemplo do adulto, as regras de saber estar (como se devem sentar e comportar; como devem utilizar, devidamente, as palavras mágicas “obrigada”, “se faz favor”, “com licença”), desenvolvem e elevam o nível de conversação ao ser-lhes permitida a participação numa conversa de adultos.

Por outro lado, aprendem hábitos de alimentação saudáveis, aprendem a partilhar o seu dia e a lidar com as emoções que vivenciaram; aprendem também, através das vivências partilhadas com os pais, a resolver futuros “problemas do quotidiano” dando-lhes ferramentas essenciais para a vida futura.

Sempre que possível, todos os elementos da família (incluindo as crianças) devem participar na preparação da refeição e na tarefa de pôr a mesa: só assim ficarão dotadas das ferramentas essenciais para que um dia mais tarde consigam ser adultos aptos a gerir a sua própria casa.