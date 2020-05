Tendo em conta a idade dos meus filhos, as colas (batom e bisnaga) e as tesouras, por questões de segurança – e manutenção do espaço de trabalho limpo - estão colocadas dentro de um frasco do mel num local em que é necessário solicitar a ajuda de um adulto para lhes aceder. Quem tem filhos no jardim de infância sabe, seguramente, qual o fascínio por cola e colagens sem fim das crianças.

Lápis de cor de ponta grossa num frasco de mel; canetas num frasco de compota e lápis de cera num copo de iogurte. créditos: Blogue "Camomila Limão"

Com a organização dos materiais num caixa para cada um, permito que desenvolvam a sua autonomia, pois não têm de solicitar a ajuda do adulto constantemente, para realizar as suas tarefas. Por outro lado, ficam responsáveis pela manutenção da sua caixa limpa e arrumada: pequenos passos que contribuem para a formação de adultos autónomos e responsáveis.

Por aqui, a estratégia tem funcionado lindamente! Apenas necessito de colocar, diariamente, a caixa da MC [a filha de Joana] na sua secretária de trabalho (pois não consegue suportar o peso da mesma) e verificar o estado de arrumação de limpeza de ambas caixas ao final do dia; o FM [o filho de Joana], com cinco anos, já é responsável por colocar a sua caixa de material na mesa de trabalho e, ao final do dia, arrumar a mesma no escritório.

Aproveitar o que temos em casa dando-lhe uma nova vida é, sem dúvida, uma solução prática, sem custos e amiga do ambiente.

Concorda?

Joana Andrade Nunes