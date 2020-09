Os alimentos de origem vegetal podem substituir por completo a carne e o peixe na alimentação das crianças. Esta é a grande convicção de Gabriela Oliveira, jornalista e autora do livro "Alimentação vegetariana para bebés e crianças", publicado pela editora Arte Plural Edições no início da década de 2000, mãe de três crianças vegetarianas. Adepta do vegetarianismo, não hesitou em adotar o mesmo regime alimentar para os filhos.

O seu desenvolvimento saudável levou-a a querer partilhar com outros pais e educadores conselhos, recomendações e receitas que tornam as crianças menos dependentes de produtos de origem animal. "Experimentem, pelo menos, uma refeição vegetariana por semana", aconselha a também autora dos livros "Cozinha vegetariana para quem quer ser saudável" e "Cozinha vegetariana para quem quer poupar", nascida em 1975.

O que é que a levou, como mãe, a apostar numa alimentação vegetariana para os seus filhos?

Foi o facto de ser vegetariana e de conhecer bem as vantagens de não comer carne. Sabia que, do ponto de vista nutricional, não lhes iria faltar nada e os meus filhos sempre tiveram um bom desenvolvimento, desde bebés. E foi a vontade de evitar a morte de mais animais e de poupar o planeta...

É que, quer se queira quer não, a terra não tem recursos suficientes para manter os padrões ocidentais de consumo de carne. Se a população mundial comesse o que os portugueses comem, não havia planeta que resistisse!

Afirma, de forma muito peremptória, no início do seu livro que a alimentação das crianças não necessita de incluir carne ou peixe para ser completa e equilibrada. Essa afirmação tem base científica ou resulta apenas das suas constatações enquanto mãe de três crianças vegetarianas?

Tem base científica! Aliás, consultei várias fontes, principalmente publicações sobre nutrição e informei-me sobre a opinião de dois grandes pediatras portugueses, o Mário Cordeiro e o Paulo Oom, que são favoráveis. Posso até citar a Associação Dietética Americana e dos Dietistas do Canadá, que publicou, em 2005, uma tomada de posição sobre o tema, referindo que as dietas vegetarianas são adequadas para todas as etapas do ciclo da vida, mesmo durante a gravidez, lactação, infância e adolescência.

Aborda também o problema da pressão que sentiu, sobretudo durante a sua primeira gravidez e os primeiros meses após o nascimento do seu filho. Que pressões foram essas e como lidou com elas?

O primeiro filho é sempre alvo de muita atenção e quem está de fora tem tendência a olhar-nos como inexperiente. As pressões eram no sentido de alertar e de testar até que ponto eu sabia o que podia dar ao bebé. Porque, na altura, a pediatra e as enfermeiras que acompanharam os primeiros meses do meu filho não sabiam quase nada sobre o assunto. Às vezes diziam-me "Se é vegetal, pode dar tudo", o que também não é verdade, porque o sistema digestivo dos bebés é muito frágil.