Uma alimentação equilibrada e nutritiva é essencial para um crescimento saudável. Há, por isso, certos alimentos que não podem faltar à mesa de crianças felizes e saudáveis. Para aumentar a capacidade de concentração e de memorização, há, no entanto, ingredientes alimentares que são mais recomendados do que outros. Os cuidados a seguir para assegurar refeições adequadas ao bom desempenho escolar do seu filho.

Pequeno-almoço

A primeira refeição do dia é essencial. Nunca deixe o seu filho sair de casa sem tomar o pequeno-almoço. Se este for completo e equilibrado, evita a quebra de rendimento físico e intelectual no final da manhã e reduz o apetite da criança ao longo do dia. Este deve incluir pão escuro ou cereais integrais com pouco sal e com poucos açúcares, um copo de leite ou produtos derivas e fruta ou sumo de fruta, idealmente natural.

Almoço e jantar



A sopa é essencial nestas duas refeições pois, além de ser ricas em vitaminas e minerais, também contém fibras e água e tem poucas calorias, sendo muito saciante, o que é outra vantagem. O prato principal deve incluir massa, arroz ou batatas, carne, peixe ou ovos, vegetais e leguminosas, segundo as preferências da criança, mas variando os alimentos. Como sobremesa, o ideal é apresentar-lhe uma peça de fruta.

Lanches

Estas refeições são importantes para a criança, que não deve estar mais de três horas sem comer. O lanche pode ser composto por uma peça de fruta e um sumo de fruta, idealmente natural. Em alternativa, um copo de leite branco ou um pacote de leite também são opções a considerar, assim como um iogurte e/ou um pão, preferencialmente escuro, com fiambre de frango ou peru magro ou uma fatia de queijo.