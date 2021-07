A pensar no equilíbrio e no bem-estar dos bebés e dos seus pais, a próxima sessão online das Conversas com Barriguinhas, de dia 8 de julho, às 17h00, será dedicada a ensinar o que se deve evitar fazer na hora de deitar os mais pequenos e as melhores dicas para os induzir a um sono tranquilo.

Será que um bebé deve dormir sempre à mesma hora? Como posso criar uma rotina diária para a hora de dormir? O que devo fazer quando o bebé não quer dormir?

A Dr.ª Carolina Vale Quaresma, Especialista em Terapia Familiar, irá revelar os principais erros que os pais habitualmente cometem na hora de deitar os seus filhos e explicar o que podem fazer para proporcionar tranquilidade nos momentos que antecedem a hora de dormir.

As cólicas são apontadas, muitas vezes, como a causa de agitação e do choro durante a noite, sobretudo nos bebés até aos três meses de idade. A boa notícia é que se trata de uma situação natural e transitória, embora de grande desconforto para os petizes.

É a pensar no alívio das cólicas e no conforto dos bebés, que a Joana Nunes, Fisioterapeuta, vai ensinar as melhores técnicas de massagens para ajudar a aliviar as cólicas nos bebés.

Na sessão online de 8 de julho, os futuros pais poderão, ainda, saber mais sobre o contributo das células estaminais, presentes no cordão umbilical do bebé, como opção terapêutica para todos no tratamento de mais de 80 doenças, com a intervenção dos especialistas em células estaminais.

As inscrições são gratuitas e já se encontram abertas na plataforma. Para os futuros pais inscritos há ainda a oferta de vales em marcas de puericultura e a possibilidade de acederem aos conteúdos da plataforma 24 horas depois da transmissão.

As sessões online das Conversas com Barriguinhas realizam-se todas as semanas e têm como objetivo ajudar as grávidas portuguesas a preparar a chegada do seu bebé, a partir do conforto da sua casa.