É essencial que desde cedo se cultivem bons hábitos de sono nas crianças, de forma a, dar-lhes uma base segura para conseguirem o equilíbrio dos ritmos de sono e, por consequência, do dia a dia.

Para se cultivar os bons hábitos de sono nas crianças é muito importante seguir alguns passos como:

1- Respeitar o ritmo biológico da criança - as crianças têm uma necessidade de dormir durante longas horas e de fazer sestas regulares. Ao longo do seu crescimento, o tempo que precisam de dormir vai diminuindo gradualmente, no entanto, apenas a partir da adolescência as horas de sono necessárias se vão aproximando das horas de sono necessárias para um adulto. Por isso, é absolutamente essencial criar espaço e tempo para que a criança possa dormir todas as horas necessárias para o seu correto desenvolvimento.

2 - Estabelecer uma rotina na hora de dormir - as crianças precisam de previsibilidade e de estrutura. Se uma criança tiver uma rotina semelhante todos os dias antes de dormir, esta rotina vai mantê-la mais segura e tranquila e, por isso, promoverá um sono mais equilibrado e reparador. A rotina deve ser com atividades pouco estimulantes e que remetam para a sensação de conforto e segurança, como por exemplo, adormecer todos os dias com a leitura de uma história.

3 - Fazer do quarto um espaço acolhedor - o lugar onde a criança dorme deve ser tido como um espaço de segurança e de conforto, para que a criança se permita a abandonar facilmente o estado de alerta e a dormir segura de si. Neste espaço acolhedor, é essencial ter em atenção a temperatura que deve ser amena e a luminosidade que deve ser reduzida à mínima.

4 - Adormecer sem tecnologia - a tecnologia tem, por norma, uma ação excitatória da criança, quer pelos conteúdos, quer pela luminosidade. Desta forma, para que uma criança tenha um adormecer mais sossegado, é importante que abandone a tecnologia pelo menos uma hora antes de se ir deitar. Quando a criança adormece com tecnologia acaba por apenas só se deixar dormir no limiar do cansaço o que não promove um adormecer sereno e um sono tão reparador como o desejado.

5 - Utilizar um objeto securizante - sempre que são regulares os despertares noturnos, ou os medos na hora de dormir, podem utilizar-se objetos que promovam segurança e a sensação de conforto, como por exemplo, adormecer sempre com o mesmo boneco, ou com uma t-shirt do pai ou da mãe, por exemplo.

Nunca nos esqueçamos que uma criança que dorme bem e o tempo necessário, será sempre uma criança com uma melhor capacidade de aprendizagem, de atenção, com uma regulação mais equilibrada do seu humor e, naturalmente, mais saudável quer física, quer psicologicamente.

Um artigo das psicólogas clínicas Cátia Lopo e Sara Almeida, da Escola do Sentir.