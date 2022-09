Vera Roquette usou nas últimas horas a sua conta oficial de Twitter para tornar público um desabafo no qual faz duras críticas à RTP, centrando-se na sua experiência enquanto antiga trabalhadora do canal.

A apresentadora, que deu a cara por programas como 'Agora Escolha', de 1994, conta ter estado vários anos a trabalhar sem contrato e sem regalias.

"Ingenuamente estive anos a fio na RTP, a recibos verdes e sem regalias. Assim aconteceu igualmente com as outras locutoras e colegas minhas. Ao contrário das colegas mais antigas. Pagávamos Segurança Social, etc", pode ler-se na sua partilha, que surge como resposta a um outro desabafo no qual um médico revela estar há quatro anos a trabalhar num hospital do Serviço Nacional de Saúde sem um único contrato.

Leia Também: "Os cães não são filhos. Os cães são cães e os filhos são filhos"