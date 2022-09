Cláudio Ramos voltou a tornar pública a sua opinião sobre o facto de algumas pessoas chamarem "filhotes" aos animais de estimação. Indignado, o apresentador mostrou-se totalmente contra esta forma de agir.

"Não me venham com essas conversas que eu fico mal disposto. Os cães não são filhos. Os cães são cães e os filhos são filhos", atirou durante a crónica social da emissão especial do programa 'Dois às 10'.

"Quem não gosta de animais não é boa pessoa", retorquiu Cinha Jardim perante as palavras do amigo.

Cláudio afirmou gostar de animais, mas considerar que estes não devem ser tratados como pessoas e recordou um episódio passado em casa de Cinha Jardim.

"Fui jantar a casa dela e estava um prato a mais na mesa. A cadela jantou ao meu lado", lembrou, levando Cinha a admitir que a sua cadela Juanita "jantava à mesa".

"A Juanita era uma pessoa transformada em cão", afiançou a comentadora, que em 2015 viu partir a fiel amiga de quatro patas.

Leia Também: Cláudio Ramos recria fotografia com a filha seis anos depois