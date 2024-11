A um mês do Natal, já são muitas as personalidades que decoraram as casas para a época de festividades.

Depois de Manuel Luís Goucha, eis que foi a vez de Carolina Patrocínio impressionar com a sua árvore, destacada por uma das irmãs, Mariana Patrocínio, no Instagram.

"Árvore da Carolina Patrocínio quase não cabe na sala", lê-se na imagem.

A decoração, à base de vermelho e prateado, inclui ursos de peluche.

Ora veja.



© Instagram - Carolina Patrocínio

Leia Também: Chega até ao teto! Manuel Luís Goucha já fez a sua árvore de Natal