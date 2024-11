Manuel Luís Goucha já está a viver o espírito natalício! Prova disso é a 'gigante' árvore de Natal que montou esta quinta-feira, 14 de novembro. Os detalhes foram exibidos num vídeo que o apresentador da TVI publicou no seu Instagram.

Ao som da música de Michael Bublé, 'It's Beginning to Look a Lot Like Christmas', pode ver-se a árvore coberta de branco, dando o aspeto da neve, e os adereços escolhidos por Goucha. Desde bolas, a corações de plumas, a flores e estrelas. Tudo em tamanho grande.

Como já é habitual, as árvores de Natal de Manuel Luís Goucha destacam-se sempre pela sua excentricidade e este ano não foi exceção.

Debaixo da árvore, vê-se uma 'autêntica' aldeia natalícia. Casinhas de madeira, cogumelos do género 'Alice no País das Maravilhas', carrosséis e pequenos bonecos.

Ora veja.

