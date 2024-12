Todos os anos, Manuel Luís Goucha surpreende os admiradores com as decorações das suas árvores de Natal: uma na sua casa de Sintra e a outra no seu monte alentejano, em Monforte.

No caso da primeira, tal como o comunicador já tinha revelado na publicação que fez da mesma, esta exigiu da sua parte perto de "10 horas" de dedicação.

Falando do assunto, num vídeo que foi partilhado nas redes sociais do programa 'Funtástico', que apresenta aos domingos, o apresentador referiu: "Sete horas a decoração, das 7h às 14h da tarde, fora o montar e colocar as luzes, que levei duas horas. Portanto foram nove/dez horas".

Questionado se o marido, Rui Oliveira Nunes, não ajudava, Goucha respondeu: "Não, o Rui não está autorizado, não acha graça, o Rui não está autorizado senão a ver, e a dizer bem. É obrigado!".

Eis o momento:

Leia também: Chega até ao teto! Manuel Luís Goucha já fez a sua árvore de Natal