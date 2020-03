Helena Costa decidiu falar aos fãs sobre como está a viver esta fase difícil que o mundo atravessa com a pandemia do novo coronavírus.

Neste momento, a atriz encontra-se em isolamento social voluntário com as filhas gémeas e ambas estão afastadas do marido. Isto porque o companheiro da figura pública chegou recentemente de uma viagem.

"A minha realidade tem sido eu sozinha em casa com as miúdas", começou por relatar, referindo de seguida que neste momento tem apenas a "ajuda da mãe".

"Mas na verdade, há muita coisa que ela [a sua mãe] não sabe. Ela é só mais um par de mãos e um apoio", acrescentou. "O pai [das minhas filhas] está de quarentena, isolado, num anexo", continuou, mostrando de seguida o referido anexo.

"Ele veio do sábado passado de avião e não queremos correr qualquer tipo de risco. Estou cansada, mas estou, pelo menos, a salvaguardar que nada aconteça", disse.

Helena aproveitou o momento para apelar aos seguidores para cumprirem o isolamento social e adotarem todas as medidas necessárias nesta fase.

Leia Também: Grávida, namorada de Daniele Rugani, colega de CR7, infetada com Covid-19