Sandra Costa esteve no 'Dois às 10' a falar da partida da mãe, tendo recordado que a progenitora sentiu-se mal durante a noite e esperou pela manhã para dizer a um dos filhos que não estava bem.

"Dizia que lhe doía muito as costas, que não estava bem e que precisava de ir ao médico", contou. Os irmãos de Sandra Costa levaram a mãe ao centro de saúde e no local "começou a sentir-se pior, a vomitar e a perder os sentidos".

"A médica ficou logo assustada e chamou o INEM. Ela ainda estava lúcida a ir para a ambulância. Durante o caminho, o meu irmão ia atrás e [a dada altura] a ambulância para. Dá-lhe a primeira paragem respiratória", relatou Sandra Costa.

"Ela agarrou a mão dele e disse-lhe: 'Tu não me deixes'. Ele disse que não e que ia atrás no carro", acrescentou. "Ele foi no carro atrás porque nunca pensou que ela ia ficar lá, e assim depois viam para casa no carro", continuou.

"Quando chegou ao hospital, voltou a ter a segunda paragem e ficou internada nos cuidados intensivos em coma induzido para não ficar a sofrer", explicou. Veja aqui.

Ainda durante a conversa com Cláudio Ramos, Sandra Costa lembrou os últimos momentos com a mãe: "Fala-lhe ao ouvido, beijava-a, abraçava-a, ela estava quentinha, estava serena. Só pensava: 'porque é que ela não acorda?'. [...] O enfermeiro disse que falar era bom porque, mesmo inconsciente, eles ouviam. Quando sai do quarto, o médico disse que tinha que falar connosco. Quando ela me disse aquilo, senti um frio na barriga".

"Ela reagia aos estímulos, estávamos muito esperançosos. Quando vamos falar com o médico, ele disse-nos que não tinha boas notícias. Pensava que o que ele ia dizer era que a minha mãe ia demorar a recuperar. Mas não, ele disse que não havia nada a fazer e para nós nos prepararmos, e que era por horas", contou.

Sandra Costa, relata, reuniu-se com os irmãos e todos se despediram da mãe. "Permitiram-nos estar os sete de volta dela, a fazermos a despedida. É muito doloroso, mas ao mesmo tempo é bom porque sabemos que ela partiu em paz e connosco a abraçá-la", partilhou.

A ex-concorrente do 'Secret Story' já tinha perdido o pai há dez anos e agora ficou sem a mãe. "É aquela sensação de saber que agora estás sozinha. Por mais que tenha o meu marido, a minha casa, acabou. É outra fase diferente, e custa. É um vazio muito grande", desabafou.

"A minha mãe era muito generosa, ela dava tudo, nunca olhava para ela, dava sempre tudo aos outros, aos filhos, aos netos... Nunca comprava nada para ela. O meu pai era muito trabalhador, esforçado", destacou também. Veja aqui.

