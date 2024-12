Sandra Costa, conhecida por ter concorrido na terceira edição da 'Casa dos Segredos', em 2012, perdeu a mãe.

Nas redes sociais, Sandra partilhou uma imagem a preto apenas com a palavra "mãe". Na foto seguinte é possível ver o boletim da funerária com as informações das cerimónias fúnebres.

Ana Luísa Ferreira tinha 77 anos de idade e residia em Lousada.

"Brilha muito lá no céu", escreveu Sandra na legenda da partilha.

