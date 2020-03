A companheira de Daniele Rugani, Michela Persico, revelou que também está infetada com o novo coronavírus. Depois do teste positivo do namorado, o mesmo resultado chegou para si.

Recorde-se que o colega de Cristiano Ronaldo, também jogador da Juventus, testou positivo no dia 11 de março.

Antes das notícias do diagnóstico, ambos preparavam-se para dizer ao mundo que estão à espera do primeiro filho.

Michela está grávida de quatro meses e confessou que está preocupada com o bebé. Em conversa com a revista italiana Chi, a futura mamã disse: "Ainda nem consigo falar sobre isto. Neste momento, tenho que perceber o que vai acontecer. Espero que o vírus não afete a gravidez. Os médicos garantiram-me que não deve haver problemas. Mas coloquem-se no meu lugar: tenho um medo infinito".

Na página que tem no Instagram, Michela publicou um vídeo onde deixa uma mensagem de esperança. "Acabei de receber o resultado, mas queria tranquilizar-vos sobre o meu estado de saúde. Muito obrigada pela carinho", disse na legenda da publicação.

Leia Também: confirma caso de em