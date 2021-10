Sofia Ribeiro usou as stories da sua conta de Instagram para partilhar com os seguidores uma situação por que passou recentemente e que a deixou a "sentir-se mal" consigo mesma, conforme a própria descreveu.

"Estive quarenta e tal minutos a tentar estacionar, já me estava a passar. Estava a tentar chegar a um lugar e estava um senhor com o carro parado, estacionado, mas com a porta aberta sem deixar passar os carros, eu no caso. E eu apitei", começa por relatar.

"O senhor olhou para mim e fez-me sinal de que eu devia ser maluca e de facto tinha razão. Ao fim de um bocado o senhor lá fechou a porta e eu quando estou a dar a volta à rua vejo e percebo a estúpida que fui. Vejo que o senhor está parado num lugar prioritário, provavelmente tinha uma deficiência, estava com dificuldade em entrar no carro e eu estava a apitar para fechar a porta", lembra.

"Dei a volta para vir pedir desculpa ao senhor da estúpida que eu fui, mas quando cheguei ele já não lá estava. Estou-me mesmo a sentir mal com isto, porque a porcaria da nossa vida e do stress empurra-nos para este tipo de atitudes impensadas, injustas e agressivas", lamenta.

A atriz garante que "não vai descansar" enquanto não encontrar a pessoa em questão para lhe pedir desculpas pessoalmente. "Queria dividir isto com vocês para pensarmos que antes de reagir de cabeça quente com o stress da nossa vida, de alguma situação que nos provoque uma energia menos bonita, tentarmos pensar", alerta.

"Fico muito desiludida comigo com este tipo de atitudes, até porque eu própria já passei por uma situação em que estive muito doente", completa, lembrando a fase em que batalhou contra um cancro da mama.

