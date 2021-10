Sofia Sousa não ficou indiferente ao comentário feito pelo cronista Mário Gonçalves à notícia de que Cleide Senhorães, ex-concorrente do reality show 'Casa dos Segredos', foi nomeada para ser procuradora do Ministério Público.

"Procuradora do Ministério Público do nosso país. Uns, aqueles consumidores ou devoradores destes programas deprimentes, tipo cristinetes ofendidas, vão inclusive responder a esta publicação e vão dizer: mas ela é advogada, qual é o mal?", questiona o cronista.

"O 'mal' é muito simples, como foi feita a nomeação desta menina e com que critérios a nomearam Procuradora do Ministério Público quando a mesma não tem nenhum currículo invejável? Como é que a Cleide passou à frente de tantos e tantos colegas seus? Colegas com mais 'estaleca' e experiência profissional para o cargo que esta agora vai desempenhar e mais anos de profissão que a mesma?", justifica.

"É isto que temos. Cleide, ou Dra. Procuradora, muita sorte nas suas novas funções, pelo menos aí não está a ser vigiada pelos portugueses 24h sobre 24h, é aproveitar ao máximo. E como é que diz a 'Voz'? É tudo... Por agora... Tenho dito", termina.

Sofia Sousa, tendo participado em diversos formatos de reality show, respondeu: "A sério que apoiam este tipo de discriminação, só porque participou no reality show é menos que você é menos que essa gente que comenta aqui? Têm vergonha de nós? Eu tenho é vergonha de vocês! Não conheço a Cleide, mas conheço essa discriminação vinda de pessoas mesquinhas. Bem haja".

"Já nas stories, acrescentou: "Como disse, não conheço a Cleide, nem nunca falei com ela. Mas conheço este preconceito e muito bem. Não é por ser ex-concorrente que é mais ou menos que ninguém. E quando intitulam de forma desprezível, a 'Casa dos Segredos' como dos degredos, ou dizer que quem participa num programa deste calibre não devia ter oportunidade, como se tratasse de alguma espécie de prisão, hospício ou escola de má formação, desculpem, mas não consigo ficar calada nem indiferente.

Isto realmente dá-me nojo, pessoas que se acham da elite e superiores apenas e só porque participamos numa experiência de televisão, porque da vida de cada um, das batalhas e esforços de cada um, ninguém sabe... Ler comentários, principalmente de mulheres, a acusarem gratuitamente outra mulher, do seu sucesso ser devido a 'ajoelhar-se'... é indiscritível. E é esta a sociedade onde vivemos".

