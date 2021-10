Começaram a ser feitas homenagens a Halyna Hutchins, a diretora de fotografia de 42 anos que perdeu a vida na sequência de um trágico acidente que aconteceu durante as gravações do filme 'Rust', no Novo México.

Conforme foi noticiado pela imprensa norte-americana, Halyna foi morta a tiro depois de um disparo de Alec Baldwin, que não fazia ideia de que a arma que carregava tinha balas verdadeiras.

Halyna ainda chegou a ser levada de helicóptero para o University of New Mexico Hospital, em Albuquerque, mas acabou por falecer não resistindo aos ferimentos.

De referir que a diretora de fotografia já tinha trabalhado em filmes, como em 'Archenemy', 'Blindfire' e 'The Mad Hatter'.

O realizador de 'Archenemy', Adam Egypt Mortimer, por exemplo, escreveu no Twitter: "Estou tão triste com a perda da Halyna. E tão enfurecido por isto ter acontecido num set. Ela era um talento brilhante que estava comprometido com a arte e o cinema".

Mike Flanagan, guionista, realizador e produtor de filmes como 'The Haunting of Bly Manor' sublinhou: "O meu coração está partido pela família e amigos da Halyna Hutchins - estas são notícias devastadoras e horríveis".

O ator e produtor Elijah Wood comentou: "Notícias absolutamente horríveis e devastadoras sobre a cineasta Halyna Hutchins. O meu coração está com a família".

O realizador de 'O Esquadrão Suicida', James Gunn, também prestou a sua homenagem: "O meu maior medo é que alguém seja morto num dos meus sets. Oro para que isso nunca aconteça. O meu coração está com todos aqueles que foram afetados pela tragédia em 'Rust', especialmente a família da Halyna".

Dwayne Johnson, The Rock, foi outra das celebridades a deixar uma mensagem de conforto: "Sinto muito. Descansa em paz. O meu amor e força para a tua família".

Joel Souza, realizador do filme, também foi ferido no acidente com um tiro no ombro, pelo que se encontra atualmente nos cuidados intensivos.

No vídeo da seguinte publicação, Halyna aparece a montar a cavalo precisamente no local da gravações:

