Maycon, um dos finalistas do 'Secret Story 8', marcou presença no programa 'Goucha' de quarta-feira, 8 de janeiro, onde fez um balanço da sua participação no reality show da TVI e reagiu à polémica recente em que viu o seu nome envolvido.

Durante a sua participação no 'Secret Story', Maycon viu serem recuperadas publicação antigas, datadas de 2017, em que se referia à homossexualidade de uma forma considerada depreciativa.

"Você em 2017 disse algumas coisas que são muito polémicas, são mesmo homofóbicas", confrontou Manuel Luís Goucha, referindo-se a partilhas feitas no Twitter - atual rede social X.

"Tinha 17 anos e queria ironizar, porque para mim aquilo era surreal", reagiu Maycon, explicando que não tinha na altura intenção de ofender.

"Se as pessoas sentiram que de alguma forma ofendi, tenho de pedir desculpa e perdão por isso. Já vi pessoas à minha volta que tem uma orientação sexual diferente e sofreram muitas coisas ao pé de mim, que eu vi, e não quero que de alguma forma essas pessoas se sintam inseguras estando ao pé de mim", apontou.

O ex-concorrente do 'Secret Story' assegura que "nunca foi homofóbico, racista ou preconceituoso".

"Passei por situações de preconceito, lido com isso atualmente com a exposição que tenho, portanto... Não gosto de sentir isso na pele, muito menos ia transmitir isso para alguém", referiu ainda.

"Nunca na vida tive pensamentos homofóbicos", reforçou, voltando a endereçar o seu pedido de desculpas. "Tenho de pedir desculpa às pessoas que se sentiram ofendidas."

"Dizemos muita porcaria ao longo da vida, e o Maycon aos 17 anos, espero que seja um homem diferente do que é hoje aos 24 anos. E do que será aos 30", completou o anfitrião Manuel Luís Goucha.

