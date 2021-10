Depois de no passado ter dito que não queria ser mãe, Raquel Strada mudou de ideias. A influencer já tinha confessado aos fãs que "já quis menos do que quer agora", referindo-se à questão de ter um filho. E esta sexta-feira, no programa 'Goucha', da TVI, voltou a abordar o tema.

"Estou [a pensar] ter um filho. Tomei essa decisão há pouquíssimo tempo, há um mês e tal. Ainda não estou a tentar", começou por destacar em conversa com Manuel Luís Goucha.

"Acho que ser mãe é um ato de generosidade incrível, e de entrega", acrescentou, referindo que esta mudança de decisão em relação a ter filhos "foi de repente".

"Comecei a ver os filhos das minhas amigas e comecei a achar muito giro ter uma família. Gosto muito de crianças, só que tinha medo de ser má mãe, que estragasse o meu relacionamento. Estou a ser super honesta", disse.

Casada com Joaquim Fernandes desde 2015, Raquel Strada lembra que quando foi pedida em casamento não respondeu logo que sim, isto porque queria ter a certeza que o companheiro partilhava da mesma opinião em relação a ter filhos. "Ele também não queria", contou.

No entanto, agora ambos tiveram uma conversa e vão tentar ter um bebé. "De repente comecei a sentir que poderia fazer sentido, mas não sei se vou conseguir porque sempre tive imensos problemas de saúde, mesmo a nível de ovários e coisas normais de mulher. Entretanto, disse-lhe que podíamos tentar, darmos um prazo e se acontecer, aconteceu, se não acontecer, não aconteceu", revelou, explicando que o marido também tem "medo" de ser pai.

Para ver a conversa de Raquel Strada com Manuel Luís Goucha, clique aqui.

