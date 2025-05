Tiago Grila é filho de pais separados, que terminaram a relação quando o influencer tinha três anos. "O meu pai é da Amareleja, nunca foi um pai presente", lembrou. "Mostrou-me que é o pai que não quero ser", afirmou depois, referindo-se à falta do progenitor.

O influencer esteve à conversa com Manuel Luís Goucha esta terça-feira, dia 27 de maio, e recordou que viveu uma "infância muito feliz, humilde, livre". "Sempre fui muito de ser o centro das atenções, mesmo no grupo de amigos. [...] Tive tudo o que quis", acrescentou.

Quando era criança, lembra, "dizia sempre que queria ser chefe de qualquer coisa e que queria ser o melhor".

A vida de Tiago Grila, atualmente com 33 anos, é também marcada por vícios, como partilhou ainda no 'Goucha', da TVI. "O primeiro vício é o do jogo, sou uma pessoa adita. Quando era pequeno, a minha mãe dava-me a semanada e eu pensava onde é que ia gastar. O jogo começa aos 18 anos, quando se pode entrar num casino."

"O casino passou a ser uma coisa presente, diária, na minha vida. Sempre trabalhei, deixei a escola quando acabei o 9.º ano", comentou, falando depois de alguns dos trabalhos que teve antes de decidir ser influencer. "Fui o melhor vendedor nacional da Vodafone."

"Em tudo o que me metia era para ser o melhor. [Esse dinheiro] era estourado no jogo. Entretanto, já tinha a minha mãe em Angola, mentia-lhe, dizia que tinha batido com o carro e ela ia enviando dinheiro", contou. Mas, diz, a mãe "não acreditava nas mentiras".

Durantes os seus diretos, destaca, faz por também passar mensagens de 'boas influências'. "Saio um bocadinho do Tiago Grila e digo 'não joguem, não se droguem, não é uma coisa boa'. Tudo coisas que fiz."

Neste momento, Tiago Grila está proibido de entrar nas salas de jogos portuguesas, uma vez que devido ao seu vício "não pode jogar".

Em relação às drogas, disse: "Sem querer culpar as companhias, levaram-me a 'mandar um cheirinho' (como diz a personagem Tiago Grila). É isto que tento alertar os jovens, o que eu passei, para eles não passaram. [...] Sempre ganhei muito dinheiro. Não era nenhum agarradinho, não era todos os dias, mas sabemos quando desgovernámos a nossa vida. Quando chegámos ao dia 15 sem dinheiro e ligámos para a mãe, algo se passa."

A mãe "ao início não tinha a noção" dos vícios de Tiago Grila. "Sempre tive incutido bons princípios e valores", frisou. No entanto, depois foi para uma clínica de reabilitação por iniciativa da progenitora.

"Fui obrigado a ir para uma clínica durante três meses. [...] Na altura tinha um bar, Carruagem Real, na Marginal, [em Caxias], com o Mico da Câmara Pereira. Peço desde já desculpas ao Mico [pelas coisas que disse]. É verdade o que se passava lá dentro, mas o Mico não estava envolvido. Circulava [droga]. Eu era o gerente", acrescentou.

Após questionado por Manuel Luís Goucha se os três meses foram suficientes para terminar com o vício, Tiago Grila realçou: "Foram os suficientes para me salvar a vida na altura. Estava a entrar por um caminho e com companhias que... depois é uma bola de neve. Tive duas ou três recaídas. Os meus seguidores sabem." Mas, garante, "nunca abriu um direto com estupefacientes".

Tiago Grila é pai de duas meninas, uma bebé que nasceu recentemente e uma outra menina de três anos, com quem não tem contacto. "É uma revolta que está cá dentro. Sou um ser humano, tenho sentimentos...", admitiu.

A filha de três anos vive em Portugal e este afastamento deve-se, também, aos problemas que tem na relação com a mãe da menina. Ainda assim, assegura, quer "recuperar a relação" com a criança.

Durante a entrevista, Tiago Grila também falou sobre o polémico atropelamento, garantindo que não cometeu o crime.