Tiago Grila esteve no 'Goucha', da TVI, esta terça-feira, dia 27 de maio, e falou sobre a polémica que causou ao dizer num podcast que tinha atropelado uma pessoa e fugido, mas que, afirma, "não foi ele" e "inventou" pormenores.

Durante a conversa com o apresentador Manuel Luís Goucha, Tiago Grila recebeu uma mensagem da mãe, que acredita que o filho não atropelou ninguém.

"Quando estourou a polémica do meu filho eu estava em Angola. Não me apercebi logo de imediato da entrevista que ele deu, soube pelas notícias aquilo que tinha dito. Percebi logo que o Tiago tinha feito mais um exagero daqueles que faz em personagem, percebi que desta vez teria sido uma coisa mais grave e que, muito provavelmente, teria consequências muito negativas para ele. Começamos logo a receber ameaças, a namorada do Tiago estava grávida, na altura, e até recebia ameaças da bebé que ainda não tinha nascido, que devia morrer", começou por dizer a mãe do influencer.

"Fiquei em pânico e depois a primeira preocupação que tive foi pôr o Tiago em segurança. Levei-o comigo para Angola para ele se acalmar, para o proteger, obviamente, e ele ficou lá um mês - que é o tempo que pode estar sem visto. Ao contrário do que as pessoas pensavam, que ele tinha fugido, não, ele não fugiu. Fui eu que o tentei resguardar. Tenho a certeza absoluta que o meu filho jamais seria capaz de fazer uma coisa dessas. Tenho a certeza dos valores que lhe incuti, da educação que lhe dei e do coração que ele tem. Isto foi uma brincadeira irresponsável, que não mediu as consequências, mas que não pode ser confundido com um crime", recordou ainda.

"Ser mãe do Tiago Grila não é fácil. Esta vida que ele escolheu, sou a maior critica que ele tem. Quando está em direto recebe várias mensagens minhas a dizer: 'Não digas isto, não faças isso'. Primeiro estranha-se e depois entranha-se. Neste momento, o personagem Tiago Grila é o que é, imparável. Nem eu como mãe o consigo travar, apenas orientá-lo e evitar que volte a cometer erros neste nível. Tenho orgulho no meu filho", rematou, deixando o influencer em lágrimas. Veja aqui.

