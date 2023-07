Continua a apresentar o 'Domingão' na SIC, trabalha também na rádio Comercial e soma ainda o projeto 'Insert Coin'. João Paulo Sousa mantém-se com uma vida muito ativa e desde fevereiro que vive uma nova e especial fase, altura em que nasceu o primeiro filho, o pequeno Leonardo. Hoje é o nome que está na rubrica 'Quem Diria' do Fama ao Minuto. Saiba dez curiosidades sobre o apresentador.

1. Qual a sua altura? E, já agora, que número calça?

Altura 1,80 e calço o 42.

2. É de que signo?

Virgem.

3. Qual ou quais as alcunhas que tem entre familiares e amigos?

Não tenho grande coisa, mas tenho um grupo no WhatsApp com uns amigos que se chama 'Nós e o João da Siqui', porque uma vez estava com eles no norte e uma senhora veio ter comigo e disse 'olha o menino da siqui'.

4. Alguma fobia ou medo que a faça trepar paredes?

Alturas.

5. É uma pessoa mais de cães ou de gatos? Nome do primeiro animal de estimação?

Dizia que gostava mais de cães até ter o Freddy, que se comporta como um cão apesar de ser um gato, por isso estou muito confuso. Vou dizer o Freddy porque é meu e da Adriana, foi uma prenda de casamento e foi o nosso primeiro animal em casa dos dois. Tem um Instagram chamado 'Cat Freddy Cat'. Muito famosos esse gato, já foi capa da GQ.

6. Ídolo de infância que mais o tenha marcado? Algum crush na adolescência por alguém famoso?

Isto é muito deslocado na época que vivi, mas a única pessoa que me lembro de admirar na adolescência era o Jim Morrison – que claramente não era da minha adolescência. Descobri uma cacete no sótão que dizia Dóres, depois quando ouvi é que percebi que eram os The Doors e tornou-se na minha banda favorita, e o Jim Morrison era o vocalista.

7. Aquele alimento que não pode mesmo faltar na despensa ou frigorífico lá de casa, qual é?

Bananas. Como assim que acordo e se pudesse comia dez por dia.

8. Cozinhar, lavar a loiça, aspirar, passar a ferro... qual a tarefa doméstica que prefere?

Nenhuma. [riso] Mas não me importo de aspirar…

9. A série do momento que o faz ficar colado ao ecrã, qual é?

A última que vi mesmo boa, para além de 'Succession', foi 'Limitless With Chris Hemsworth'.

10. Qual o seu clube de futebol?

Não tenho.