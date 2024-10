João Paulo Sousa prestou uma homenagem a Marco Paulo durante a atuação dos Insert Coin, na noite desta quinta-feira, dia 24 de outubro.

O momento ficou gravado num vídeo que foi depois destacado na página de Instagram do apresentador da SIC.

"Cresci com os meus avós. A minha avó, como a maioria das avós de Portugal, adorava o Marco Paulo! Ontem no final do espetáculo Insert Coin, quase 10.000 estudantes mostraram que o respeito e a admiração atravessou gerações", escreveu na legenda das imagens.

