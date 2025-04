Dalila Carmo recorreu à sua página de Instagram para reagir à morte de Val Kilmer, a quem prestou uma homenagem.

Ao destacar uma fotografia do ator, que morreu na terça-feira, dia 1 de abril, aos 65 anos, Dalila Carmo escreveu: "O seu Jim Morrison foi a personagem mais memorável da minha adolescência, numa altura que The Doors era um sentimento. My teen crush [minha 'crush' da adolescência]. Obrigada pelo talento, Val Kilmer. 1959/2025."

De recordar que Val Kilmer conseguiu o seu maior sucesso comercial como Tom 'Iceman' Kazansky em 'Top Gun - Ases Indomáveis'. Foi também protagonista de filmes como 'The Doors' (1991), na pele de Jim Morrison, e 'Batman Forever' (1995), onde interpretou o anti-herói de Gotham City.

