Jorge Nuno Pinto da Costa morreu no dia 15 de fevereiro, aos 87 anos, após uma longa batalha contra um cancro na próstata.

O antigo presidente do FC Porto foi o dirigente mais titulado da história do futebol mundial e também o presidente que mais tempo esteve na liderança de um clube de futebol - esteve 42 anos ao serviço do FC Porto.

Sempre falou com leveza da morte, deixou por escrito quem não gostaria de ver no dia do seu funeral, e pediu que todos levassem uma gravata azul, em vez de preta.

Esse dia aconteceu na segunda-feira, 17 de fevereiro. E logo se seguiram especulações sobre a herança, acreditando-se que nem os filhos, nem a mulher sabem o que terá deixado escrito.

"Aquilo que soube através de uma pessoa que contactei, e não é Alexandre Pinto da Costa, não é o filho, porque o filho não se pronunciou nunca sobre este tema, nunca demonstrou interesse porque ele é extremamente discreto e reservado. Outra pessoa com quem falei disse-me que, efetivamente, existe um testamento que irá ser aberto e lido pelo advogado daqui por uns dias. Nessa altura irá ficar bem assente aquilo que ficou escolhido e decidido pelo Pinto da Costa. Dá-me ideia que ninguém sabe, nem os próprios filhos, nem a própria Cláudia [Campo, mulher de Pinto da Costa]", revelou Cláudia Jacques, comentadora do formato e amiga de Alexandre Pinto da Costa, filho do ex-presidente do clube do norte, no programa 'V+Fama'.