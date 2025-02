Inês Simões juntou-se ao vasto leque de famosos que nas últimas horas usaram as redes sociais para homenagear Jorge Nuno Pinto da Costa. O antigo dirigente desportivo morreu a 15 de fevereiro, aos 87 anos.

"Das pessoas mais impactantes que já conheci e a melhor conversa que tive no 'Contraste'", escreveu a comunicadora, lembrando a entrevista que teve oportunidade de fazer ao antigo presidente do Futebol Clube do Porto.

"Perdemos uma figura incontornável do nosso país, um eterno presidente e, acima de tudo, um homem de família muito carismático. A toda a família, amigos e adeptos do FC Porto, os meus sentimentos", pode ainda ler-se na mensagem de Inês Simões.

Eis abaixo a partilha completa:

