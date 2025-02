Andreia Leal, participante da primeira edição do 'Secret Story', foi uma das muitas mulheres que fez parte da vida amorosa de Pinto da Costa. A acompanhante de luxo revelou ter tido um romance com o antigo presidente do Futebol Clube do Porto aquando da sua participação no reality show da TVI, em 2010.

Na época não deu grandes pormenores a respeito da relação, mas acabou por fazê-lo agora. Em jeito de homenagem a um dos homens da sua vida, Andreia Leal revelou alguns detalhes da ligação de ambos.

"Sem palavras para te perder. Até ao nosso reencontro, meu golfinho [emoji em forma de golfinho] (só nós entendemos). Até já, descansa agora, sim?", começou por declarar.

"Tudo começou assim, como com eles os dois", escreveu ainda, lembrando uma imagem do filme 'Cyrano de Bergerac' [protagonizado por Gérard Depardieu].

"Também começou do nada, cartas, mensagens. Sem sabermos como seriamos, que cor teríamos, tamanho. Foram meses de 'namoro à distância'. Chamavas-me de Roxane e dizias que a nossa história era igual à deles. Foi tudo tão puro e inédito, jamais o teu lugar será ocupado, jamais. Sei que estarás por 'perto', eu sei. Até já, meu Cyrano de Bergerac. Com amor, aqui fica mais uma das muitas cartas que escrevemos um ao outro. A tua Roxane", completou.



© Reprodução Facebook - Andreia Leal



Jorge Nuno Pinto da Costa morreu a 15 de fevereiro de 2025. O antigo dirigente desportivo lutava há vários meses contra um cancro na próstata.

