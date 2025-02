As mensagens de pesar relativas à morte de Jorge Nuno Pinto da Costa não param de surgir. Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, recorreu às redes sociais para lamentar a morte do antigo presidente do Futebol Clube do Porto e enviar uma mensagem ao amigo Alexandre - filho de Pinto da Costa.

"Quem me conhece sabe que não sou um fã de futebol. Mas durante uma fase da minha vida, segui de perto as vitórias do FC Porto e tive o prazer de conhecer o Sr. Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, por quem sempre tive uma grande admiração pela dedicação e o amor que tinha ao Porto clube e cidade", declarou o piloto de motas.

"O seu legado será eterno e estará para sempre nas nossas memórias. Os meus sentimentos a toda a família Pinto da Costa e em especial ao meu amigo Alexandre", completou.

Recorde-se que Pinto da Costa, de 87 anos, era pai de Alexandre e Joana Pinto da Costa, fruto do primeiro casamento - com Manuela Carmona.

