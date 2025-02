"Jamais me preparei para este momento." Estas foram as primeiras palavras de Sandra Madureira em reação à morte de Jorge Nuno Pinto da Costa.

O ex-presidente do FC Porto morreu no sábado, dia 15 de fevereiro, aos 87 anos, e a mulher de Fernando Madureira (antigo líder da claque Super Dragões) fez questão de lhe prestar uma homenagem pública, destacando a ligação que mantinham e agradecendo os ensinamentos e conselhos.

"Meu querido amigo, meu rei, meu eterno presidente. As histórias que partilhamos desde os meus 15 anos, quando me conheceu e que se intensificaram com a nossa tão próxima amizade nos últimos 20 anos das nossas vidas, os ensinamentos e conselhos que me deu, os abraços e beijos que lhe dei, as vezes que lhe disse que o amava e que para sempre iria honrar o seu nome, a sua memória e a sua história ficarão para sempre comigo até ao meu último suspiro", escreveu.

"Só nós sabemos o quanto rimos, o que choramos, as nossas conversas intermináveis, as partilhas mútuas… As promessas que lhe fiz serão cumpridas, sempre, enquanto eu for viva. Apesar da dor, sinto paz no coração. Fui leal, grata e segurei a sua mão até ao fim. Até ter que enfrentar a dor de perder para sempre alguém tão especial, tão brilhante, tão valioso para os afortunados como eu, que tiveram o privilégio de consigo conviver intimamente e conhecer o homem para além do dragão azul, indomável e imortal que é o presidente", acrescentou.

"Até sempre, meu querido e amado Jorge Nuno. O céu estará para sempre mais azul", disse, por fim.