Além do neto de Jorge Nuno Pinto da Costa ter recordado e homenageado o avô ao assinalar um mês da sua partida, Sandra Madureira também não deixou passar este dia marcante em branco.

Na sua página de Instagram, a mulher do ex-líder da claque Super Dragões publicou uma fotografia em que aparece ao lado do falecido ex-presidente do FC Porto e confessou que "não consegue habituar-se à sua ausência".

"Um mês. Todos os dias me lembro de si, meu querido amigo e presidente. Não me habituo à sua ausência. A sua falta será eterna para todos os que o amam e tiveram a sorte de beber da sua companhia e sabedoria. Será para a eternidade único e inesquecível. Sinta um abracinho da sua Sandrinha, como sempre me chamava", escreveu.