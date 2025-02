"Pinto da Costa é das figuras que não morrem em nós", foi assim que começou a mensagem de Sónia Araújo em homenagem ao ex-presidente do FC Porto.

"Carismático, inteligente, imprevisível, que viveu intensamente a vida e paixão ao seu clube. Um líder nato, único na história de clubes. Gerou devoção, emoção, respeito, fúria, paixão, mas nunca indiferença", destacou de seguida a apresentadora.

"Foram alguns os momentos que com ele privei, sempre um senhor, sempre bem humorado com uma presença imponente e a palavra certa. Que a poesia que ele tanto apreciava permaneça na sua memória. Obrigada pelo legado, presidente", acrescentou.

Às suas palavras, Sónia Araújo juntou uma fotografia em que aparece na presença de Jorge Nuno Pinto da Costa. A imagem, contou a apresentadora, foi captada numa atuação do seu projeto musical infantil no museu do FC Porto.

