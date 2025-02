No dia do funeral de Jorge Nuno Pinto da Costa, esta segunda-feira, dia 17 de fevereiro, a cantora Rebeca prestou uma homenagem ao ex-presidente do FC Porto nas redes sociais.

"Independentemente não ser da mesma cor, cantei algumas vezes para o Porto gratuitamente e com todo o gosto pois o Sr. Pinto da Costa tratou-me sempre com muito carinho. Descanse em paz. Obrigada por tudo", escreveu a artista junto de uma fotografia em que aparece com o antigo dirigente do clube azul e branco.

De recordar que Pinto da Costa morreu no sábado, aos 87 anos.

Leia Também: Sónia Araújo com look em homenagem a Pinto da Costa

Leia Também: Ex-'Secret Story' fala do romance com Pinto da Costa: "Foi tudo tão puro"

Leia Também: Sandra Madureira reage à morte de Pinto da Costa. "Fui leal, grata"