Sónia Araújo decidiu homenagem Pinto da Costa, de forma discreta, através do look para apresentar o 'Praça da Alegria', esta segunda-feira, dia 17 de fevereiro.

A apresentadora escolheu um look em tons de azul e preto e os mais atentos não deixaram escapar a homenagem que quis fazer ao ex-presidente do FC Porto, que morreu no sábado, aos 87 anos.

"A Sónia não falha... Azul! Somos Porto! Pinto da Costa", comentou um seguidor. "Estavas muito linda e maravilhosa como sempre, e estavas de azul por causa do pedido de Pinto da Costa. É bonito o teu ato", observou outro internauta.