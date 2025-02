Jorge Nuno Pinto da Costa morreu no passado sábado, 15 de fevereiro, aos 87 anos. O antigo presidente do FC Porto não resistiu ao cancro na próstata com o qual lutou durante algum tempo.

Foram várias as figuras públicas a reagir à sua partida entre as quais Cristina Ferreira. Numa publicação na sua página de Instagram, a apresentadora da TVI partilhou uma imagem de Pinto da Costa com a seguinte legenda:

"Marcou muitos anos da história desportiva deste país. Carismático, considerado o presidente dos presidentes, tinha um humor único. Quando falava era para impactar. Foi presidente do FC Porto mas não passou indiferente a nenhum adepto".