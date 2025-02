Pedro Teixeira, mais que assumido adepto do FC Porto, não poderia não reagir à morte de Jorge Nuno Pinto da Costa.

O apresentador e ator da TVI juntou-se à onda de homenagens que foram feitas ao ex-presidente do clube do seu coração, tendo partilhado nas stories da sua página de Instagram uma publicação do FC Porto em tributo a Pinto da Costa.

"O presidente dos presidentes", acrescentou.

© Instagram

