Jorge Nuno Pinto da Costa é um nome incontornável do desporto português. Esteve 42 anos à frente do FC Porto e era adorado e acarinhado por muitos adeptos do clube do norte.

Aquando da sua morte, no passado sábado, 15 de fevereiro, foram várias as caras conhecidas que reagiram nas redes sociais.

Cristina Ferreira foi uma das primeiras celebridades a falar sobre a partida de Pinto da Costa, afirmando que este era "carismático, considerado o presidente dos presidentes, tinha um humor único".

Sandra Felgueiras

A jornalista partilhou uma foto ao lado do antigo dirigente, referindo que este apareceu na sua vida como um "raio inesperado de luz".

"Génio do humor e da conversa inteligente e profunda mas em simultâneo leve e agradável, daquelas que duram horas que parecem segundos. Desde que nos conhecemos pessoalmente em agosto, rimos, chorámos, desabafámos durante longas horas ao telefone."

"Escândalos à parte, este homem fez muito pelo Porto (clube e cidade) mas também por todo o norte do país", referiu a jornalista.

Fernando Rocha

O humorista, conhecido adepto do FC Porto, partilhou uma imagem de Pinto da Costa com um dragão na mão, seguida de uma imagem ao seu lado.

"Rei partiu. ADEUS PRESIDENTE. Agora entendo porque é que ele nunca quis que o estádio se chamasse estádio 'PINTO DA COSTA' e sim estádio do 'DRAGÃO'. Pois é uma redundância, o DRAGÃO é ele. [...] Obrigado por tanto".

Cândido Costa

O antigo jogador de futebol, que representou o clube entre 2000 e 2004, partilhou um vídeo de Pinto da Costa a falar sobre ele enquanto desportista. "Até sempre Presidente. Obrigado", escreveu na legenda da publicação.

Nuno Azinheira

O jornalista e comentador, amigo recente do antigo presidente, partilhou uma foto ao seu lado, tirada no verão do ano passado.

"Não é a hora para ajustes de contas. Não é a hora para destilar ódios. Não é a hora. Não é mais a hora. Independentemente de tudo o resto que nos separou, fica a doce memória de um encontro muito desejado, e finalmente concretizado no verão passado em casa do nosso amigo Fernando Póvoas".

Maria Vieira

Através da rede social X, antigo Twitter, a atriz fez questão de assinalar a partida de Pinto da Costa.

"Sou sportinguista mas sempre tive uma grande admiração pelo Presidente Pinto da Costa que tive a honra e o prazer de conhecer em fortuitos encontros televisivos [...] Foi um homem de bem e um ganhador de batalhas", escreveu.

Rosa Bela

A atriz e mulher de Carlos Areia partilhou uma foto ao lado do antigo presidente onde escreveu estar "triste pela sua partida".

"Conhecê-lo foi um honra imensa, foi o concretizar de um sonho meu mas um sonho ainda maior do meu pai, seu fã, adepto fiel e verdadeiro do futebol Clube do Porto! [...] O seu legado ficará para sempre, a sua memória já mais será esquecida!"

José Fidalgo

O ator recordou um dia passado ao lado de Pinto da Costa, que confessa, "privou algumas vezes".

"Não me cabe falar do lado negro que sempre pairou na sua imagem, cabe-me falar do Homem e da sua obra, da garra de um clube à sua imagem que nunca tremia para onde ia, do Homem que sempre tinha a resposta na ponta da língua, do estratega que estava para lá do seu tempo, do poeta e amante pela vida e de um Homem de família".

Carina Caldeira

A apresentadora, durante muitos anos, do Porto Canal, fez questão de referir que aprendeu muito com Pinto da Costa e agradeceu as suas "lições" e o "carinho". O seu pai, Adelino Caldeira, foi administrador da SAD do clube.



