Zulmira Garrido era amiga próxima de Pinto da Costa. Conheceram-se há várias décadas através de um grande amigo em comum: o médico Fernando Póvoas.

Quando o ex-marido da comentadora do 'Passadeira Vermelha', Jesualdo Ferreira, foi treinar o FC Porto, em 2006, estreitaram relações que permaneceram até agora.

Ao Fama ao Minuto, Zulmira reagiu à notícia da morte deste querido amigo que garante ser o melhor "contador de histórias e anedotas de sempre".

"Eu sabia que ele já estava mesmo muito mal nestes últimos dias. Mas é sempre uma notícia triste em todas as circunstâncias", começa por dizer a comentadora.

"Uma pessoa pode estar à espera mas nunca se está preparada e ontem, quando recebi a notícia, foi um baque até mesmo para mim porque a morte na minha vida é uma coisa, infelizmente, muito presente".

Zulmira passou por momentos muito difíceis nos últimos anos (o filho Eduardo Ferreira morreu em 2022 e divorciou-se de Jesualdo Ferreira no ano seguinte), ao que, garante, o presidente foi sempre um apoio. "Esteve lá para mim, sempre com uma palavra de apoio, sempre com uma palavra de carinho".

Recordando o passado, Zulmira revela que Pinto da Costa foi "para si um homem muito importante a todos os níveis".

"Foram muitos anos a privar com ele diariamente, para além do futebol ficou uma amizade, foi para a vida. Era um homem ímpar. Um ser humano maravilhoso. Não era só como presidente, era como ser humano. A maior parte das pessoas talvez não saiba mas ele ajudava toda a gente, era muito amigo das classes desprivilegiadas, ajudava imensas associações, dos animais, os amigos, era um cavalheiro, era um homem da cultura. É uma perda muito grande".

"Era um contador de histórias e de anedotas incrível. Era um homem muito, muito bem disposto com um sentido de humor incrível", refere.

Zulmira reconhece a importância de Pinto da Costa, tanto no clube, como na cidade do Porto. "Ele foi o presidente mais titulado do mundo. Ele também fez tudo por aquele clube e pela cidade", diz, orgulhosa.

O antigo dirigente desportivo vivia uma relação com Cláudia Campo desde 2017 e com quem casou em 2023. Ao Fama ao Minuto, Zulmira garante que a bancária foi muito importante nestes últimos anos de vida.

"A Cláudia foi uma mulher extraordinária. Para além do amor, ela era apaixonada pelo presidente e o presidente por ela, foi uma cuidadora incrível, ela não podia estar melhor. Foi muito importante em todo o tempo que esteve com ele, muito importante a todos os níveis, nomeadamente agora porque ela não o abandonava um minuto. Esteve sempre ao lado dele, sempre."

"O mundo do desporto está muito mais pobre e a cidade do Porto também", concluiu a comentadora.

