Pinto da Costa morreu vítima de doença prolongada no passado sábado, 15 de fevereiro, aos 87 anos. O antigo dirigente do FC Porto era um homem de muitas paixões. Se o seu coração era azul e branco, também havia espaço para o amor.

"A beleza atrai-me. Mas depois tem de ser mais do que isso. Tem de haver sentimentos, princípios. A pessoa tem de ter carácter, e isso para mim é mesmo muito importante", assumiu no programa 'Alta Definição' em abril de 2024.

Casou cinco vezes, teve dois filhos: Alexandre Pinto da Costa, com quem viveu uma conturbada relação e Joana Pinto da Costa, de quem foi sempre muito próximo.

Cinco casamentos e muitas paixões

Em 1964 sobe ao altar com Manuela Carmona, mãe do seu primeiro filho e com quem namorou desde os 19 anos.

21 anos depois, em 1985, tinha o presidente 48 anos, perde-se de amores por Filomena Morais que tinha apenas 21 anos. Dois anos a seguir tiveram a primeira filha, Joana. Com Filomena esteve casado apenas quatro anos, de 1998 a 2002 já que para fins legais ainda esteve casado com a primeira mulher até '98'.

Carolina Salgado: A mais polémica das relações

Em 2001 tornou público o seu romance com quem viria a ser a mais polémica mulher de todas: Carolina Salgado, que conheceu num bar de alterne. No fim desta relação, em 2006, surgiu algo que não estava à espera. Carolina publicou um livro, 'Eu, Carolina', cheio de confissões sobre a vida íntima e privada dos dois bem como revelações que iriam estremecer a reputação de Pinto da Costa. Nas páginas da publicação havia relatos de casos de tráfico de influências, corrupção e agressões no mundo do futebol. Este livro levou até que o Ministério Público reabrisse o processo Apito Dourado.

"As minhas pernas começaram a tremer, senti um frio no estômago e tive que sair da pista de dança", relatou Carolina na publicação sobre quando viu Pinto da Costa pela primeira vez.

"Previ que estava a nascer um grande amor e não me enganei. Dançámos três músicas seguidas e a sensação que tinha era que apenas existíamos nós, não havia ninguém em volta. Fez-me sentir uma verdadeira princesa", confessou em 'Eu, Carolina'.

Um velho novo amor e uma paixão arrebatadora

A vida amorosa de Pinto da Costa deu uma reviravolta e, em 2007, casou novamente com Filomena Morais, sua segunda mulher e mãe da sua filha Joana. Cinco anos depois, em 2012, surge novamente o divórcio.

Ainda nesse ano casa com uma mulher 50 anos mais nova: Fernanda Miranda com quem já vivia há três anos e com quem sobe ao altar no Brasil, país de origem da noiva. Divorciaram-se em dezembro de 2016. No ano seguinte ainda reataram a relação mas não durou muito tempo.

O amor até ao fim dos seus dias

Cláudia Campo surge na sua vida em 2017 e ficou até ao fim. Os 40 anos de diferença entre os dois não impediu que vivessem um romance e até que se casassem em 2023.

"Nunca me incomodou, as idades não me incomodam. Eu sigo pela minha cabeça. Nunca deixei de tomar nenhuma atitude por ter medo do que venham a dizer", revelou o eterno presidente azul e branco no 'Alta Definição'.

